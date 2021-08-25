Защитник «Эммена» Бейл официально перешел в «Крылья Советов»

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила о подписании контракта с правым защитником Гленном Бейлом.

Отмечается, что соглашение между 26-летним представителем Нидерландов и самарским клубом рассчитано на три года. Согласно порталу Transfermarkt, сумма трансфера игрока составила 200 тысяч евро.

– Я счастлив, что перешел в «Крылья»! Мне импонирует, что здесь в меня верят. Перед переходом я советовался с родителями моей жены – они раньше жили в России, в городе Сочи. Я спросил у них о людях, о Самаре. Также немного пообщался с Онугхой. Он играл в Дании с моим другом, поэтому рассказал мне кое-что о «Крыльях», – приводит слова Бейла пресс-служба самарцев.

Напомним, Бейл является воспитанником академии «Гронингена». В 2017 году он перешел в «Эммен», в составе которого он провел четыре сезона. Всего на счету футболиста 12 забитых мячей и 20 ассистов в 129 проведенных матчах за клуб.