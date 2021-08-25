Андрей Канчельскис: Вариант лимита «10+15» – это бред. Так ничего не изменится

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил свое мнение по поводу возможной отмены лимита в чемпионате России.

Напомним, что 23 августа представители команд РПЛ на совещании обсудили проекты реформ, которые предложил РФС. Многие команды высказались за то, чтобы смягчить лимит, имея возможность внести в заявку десять легионеров и 15 российских футболистов.

– Вариант лимита «10+15» – это бред, который исходит от боязни перейти на полную отмену. Нужно сразу принимать радикальную меру и отменять лимит. Так ничего не изменится. Те, кто выступает за эту систему, просто не хотят понимать, что это бессмысленно. Или им просто это выгодно. Только полная отмена лимита позволит изменить ситуацию в лучшую сторону, привнести конкуренцию в наш чемпионат, – цитирует Канчельскиса Sport24.

В данный момент клубы РПЛ могут внести в свою заявку на матчи лиги восемь иностранных футболистов.