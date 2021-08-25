«Милан» арендовал у «Монако» форварда Пеллегри

Пресс-служба «Милана» сообщила о подписании контракта с нападающим «Монако» Пьетро Пеллегри.

Отмечается, что «россонери» арендовали 20-летнего итальянца до конца сезона-2021/22 c правом последующего выкупа. В новой команде футболист будет выступать под 64-м номером.

Напомним, Пеллегри является воспитанником академии «Дженоа». В составе генуэзского клуба он отыграл десять матчей, забив три гола. В 2018 году «Монако» приобрел игрока за 20,9 миллионов евро. За это время он провел в футболке монегасков 23 встречи, отличился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Отметим, что форвард является самым молодым автором дубля в истории серии А, забив два гола в игре с «Лацио» (2:3) в возрасте 16 лет и 184 дней.