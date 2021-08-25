Корреа находится в шаге от перехода в «Интер»

«Интер» практически завершил сделку по переходу нападающего «Лацио» Хоакина Корреа.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, миланский клуб арендует 27-летнего аргентинца до конца текущего сезона с обязательством выкупа за 30 миллионов евро. Срок контракта с футболистом пока неизвестен.

Корреа защищает цвета «Лацио» с августа 2018 года. В общей сложности он провел за римлян 117 матчей, забил 30 голов и отдал 18 ассистов. Его соглашение рассчитано до лета 2024-го.

В составе сборной Аргентины нападающий отличился двумя забитыми мячами в шести встречах.