«Алания» в гостях обыграла «Легион-Динамо» в матче группового раунда Кубка России

Футболисты «Алании» одержали гостевую победу над клубом «Легион-Динамо» (3:2) в матче первого тура группового раунда Кубка России.
В составе владикавказцев голы забили полузащитник Хетаг Хосонов (71-я минута), защитник Алан Багаев (83) и хавбек Алан Хабалов (90+5). Соперник ответил результативными ударами Шамиля Саадуева (48) и Махача Абдулхамидова (80).
В следующем туре «Алания» сыграет дома против «Уфы». Игра состоится 27 октября. Что касается «Легион-Динамо», то махачкалинцы проведут домашнюю встречу с уфимской командой 22 сентября.
Напомним, что в плей-офф Кубка России выходит клуб, занявший первое место в своей группе.
источник: «Советский спорт»