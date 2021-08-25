Президент ФИФА попросил премьер-министра Великобритании разрешить футболистам выступать за сборные

ФИФА опубликовала заявление президента организации Джанни Инфантино, связанное с допуском футболистов из АПЛ и Чемпионшипа на матчи национальных сборных.

«Мы вместе сталкивались с глобальными проблемами в прошлом и должны продолжать делать эту деятеьлность в будущем. Разрешение выезда игроков в свои сборные - вопрос огромной срочности и важности. Я благодарен за поддержку и сотрудничество со стороны многих участников футбольной семьи в этот сложный период. Я призываю каждую ассоциацию, каждую лигу и каждый клуб проявить солидарность к тому, чтобы сделать правильные и справедливые поступки для нашей игры. Многие из лучших игроков мира соревнуются в лигах Англии и Испании, и мы считаем, что эти страны также несут ответственность за сохранение и защиту спортивной целостности соревнований по всему миру. По вопросу карантинных ограничений в Англии для игроков, возвращающихся из стран красного списка, я написал премьер-министру Борису Джонсону и обратился за необходимой поддержкой, в частности, чтобы игроки не были лишены возможности представлять свои страны в отборочных матчах Чемпионата мира по футболу, что является одной из высших наград для профессионального футболиста. Я предложил применить подход, аналогичный подходу, принятому правительством Великобритании на заключительных этапах ЕВРО-2020, к предстоящим международным матчам. Вместе мы проявили солидарность и единство в борьбе с COVID-19. Теперь я призываю всех обеспечить выступление футболистов в предстоящих отборочных матчах чемпионата мира по футболу», - говорится в заявлении.

Напомним, что в соответствии с так называемой светофорной системой, введенной в Великобритании в мае при въезде в страну из 60 стран, необходимо десять дней провести в изоляции.

Отметим, что в «красный список» входят все южноамериканские страны, а из европейских Грузия и Турция.