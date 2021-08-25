Витсель может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Бельгийский полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может перейти в «Ювентус».

Как сообщает Sky Sport Italia, туринскому клубу предложили 32-летнего футболиста его представители. «Ювентус» подпишет контракт с Витселем, если команду покинет Уэстон Маккенни. Отмечается, что наставник клуба Массимилиано Аллегри недоволен игрой футболиста из США.

Витсель мог перейти в «Ювентус» в 2016 году из «Зенита», но трансфер сорвался в последний момент.

Напомним, что Аксель перешел в дортмундскую «Боруссию» в 2018 году. Его действующий контракт с немецким клубом рассчитан до июня 2022-го.

В текущем сезоне бельгиец принял участие в двух матчах чемпионата Германии, но не отметился результативными действиями.