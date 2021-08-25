Матч 6-го тура РПЛ «Зенит» - ЦСКА могут посетить до 1000 зрителей

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что матч сине-бело-голубых против ЦСКА в рамках шестого тура российской премьер-лиги (РПЛ) смогут посетить до 1000 зрителей.

Ограничения связаны с распоряжением Роспотребнадзора и администрации Санкт-Петербурга.

«Возможность посетить игру будет предоставлена ограниченному числу владельцев абонементов категории «Стандарт», «Фанатский Вираж» и VIP. Для владельцев абонементов, которые в связи с ограничениями, не смогут посетить матч, клуб подготовил специальное предложение», - написано в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Зенита».

Добавим, что игра пройдет начнется завтра в 20:45 по московскому времени.

После пяти туров «Зенит» набрал 11 очков и занимает второе место в РПЛ, ЦСКА с девятью очками идет шестым в турнирной таблице.