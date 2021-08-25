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25 августа 18:44
автор: Александр Поволоцкий

Сватковский рассказал о поиске спонсора для «Нижнего Новгорода»

Годовой бюджет для выступлений в премьер лиги команда оценила в один миллиард рублей.

Чемпион Олимпийских игр 2000 года по современному пятиборью Дмитрий Сватковский рассказал, на какой стадии идет поиск генерального спонсора для клуба РПЛ «Нижний Новгород».

«Нижний Новгород» вышел в Премьер-лигу, где другие финансовые требования. К сожалению, в Нижегородской области не нашлось компании, которая могла бы стать спонсором клуба, и губернатор обратился к президенту за помощью. Есть поручение найти крупную компанию с государственным участием. Поиск должен завершиться до конца 2021 года», — цитирует RT депутата Госдумы со ссылкой на «РИА Новости».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение найти спонсора для «Нижнего Новгорода».

После пяти туров РПЛ приволжская команда занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков.

источник: «RT на русском»
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