Перес заявил, что «ПСЖ» в грубой форме отказался продавать Мбаппе в «Реал»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал, каким был отказ «ПСЖ» в продаже нападающего Килиана Мбаппе.

«Они ответили на наше предложение, и это был грубо», - цитирует Переса телекомментатор Хосе Мануэль Морено в своем твиттере.

Напомним, что Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем сезоне чемпионата Франции он провел 31 матч, в которых забил 27 голов и отдал семь результативных передач.

Добавим, что контракт Мбаппе с парижанами истекает летом 2022 года.