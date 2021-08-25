Бускетс согласился на предложение «Барселоны» о понижении зарплаты и отсрочке выплат

Полузащитник Серхио Бускетс договорился с «Барселоной» о понижении заработной платы и отсрочке выплат.

Как сообщает ESPN, 33-летний футболист согласился на это, чтобы разгрузить зарплатную ведомость испанского клуба для соответствия с правилами финансового фэйр-плей ла лиги. Ранее »Барселона» договорилась с защитниками Жераром Пике и Жорди Альбой.

Бускетс выступает за каталонский клуб с 2008 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 36 матчей, в которых отдал пять голевых передач.

После двух туров «Барселона» занимает четвертое место в таблице, набрав четыре очка.