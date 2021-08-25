Аргентинский нападающий Хоакин Корреа прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером», сообщает Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, 27-летний аргентинец подпишет соглашение сроком до 2025 года с зарплатой 3,5 миллиона евро в год без учета.

Напомним, что сегодня стало известно, что «Интер» согласовал трансфер Корреа с его клубом «Лацио» и заплатит за футболиста 30 млн евро.

Форвард защищает цвета «орлов» с августа 2018 года. В общей сложности он провел за римлян 117 матчей, забил 30 голов и отдал 18 ассистов. Его соглашение рассчитано до лета 2024-го.