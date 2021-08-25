«Манчестер Сити» готов подписать контракт с Роналду, после решения Кейна остаться в «Тоттенхэме»

«Манчестер Сити» не исключает варианта подписания контракта с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Как сообщает ESPN, соглашение «горожан» с португальцем стало более реальным после того, как Харри Кейн решил продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Отмечается, что в »Ман Сити» осталось место для нападающего после ухода Серхио Агуэро в «Барселону».

Перед матчем АПЛ с «Норвичем» (5:0) главный тренер «горожен» Пеп Гвардиола заявил, что он доволен своими игроками, и скорее всего, клуб не будет покупать еще одного форварда до закрытия трансферного окна.

Напомним, что Роналду начал матч первого тура чемпионата Италии с «Удинезе» на скамейке запасных. В СМИ сообщалось, что нападающий сам попросил тренера не ставить его в стартовый состав намекая на то, что ищет варианты продолжения карьеры в другой команде.

25 августа Роналду досрочно покинул тренировку »Ювентуса» из-за проблем со здоровьем.