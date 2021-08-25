Шевченко может возглавить киевское «Динамо» после Луческу

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко может в будущем возглавить киевское «Динамо».

Как сообщает RT со ссылкой на Meta-ratings.com.ua, бело-голубые пока не планируют рассторгать контракт с нынешним главным тренером Мирчеем Луческу. Отмечается, что руководство «Динамо» интересовалось планами Шевченко. Сейчас специалист находится в «творческом отпуске».

Напомним, что под руководством Шевченко национальная команда дошла до четвертьфинала Евро-2020 года.

После пяти туров «Динамо» лидирует в таблице чемпионата Украины, набрав 13 очков.