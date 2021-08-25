Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче квалификации Лиги чемпионов с «Шахтером»

Донецкий «Шахтера» и «Монако» назвали стартовые составы на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Шахтер»: Пятов, Додо, Витао, Марлон, Майкон, Антонио, Тете, Соломон, Патрик, Матвиенко, Траоре.
«Монако»: Нюбель, Марипан, Бадьяшиль, Мартинш, Энрике, Чуамени, Сидибе, Головин, Бен-Йеддер, Фофана, Фолланд.
Отметим, что в с первых минут на поле выйдет российский полузащитник монегасков Александр Головин. В матче последнего тура чемпионата Франции хавбек получил прямую красную карточку.
Напомним, что первая игра «Монако» - «Шахтер» завершилась победой украинской команды со счетом 1:0.