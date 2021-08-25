«Бавария» отправила 12 мячей в ворота «Бремера» в матче Кубка Германии, Шупо-Мотинг оформил покер

«Бавария» нанесла разгромное поражение «Бремеру» в матче первого раунда Кубка Германии.

Встреча в Бремене завершилась победой мюнхенского клуба со счетом 12:0.

Покер оформил камерунский форвард «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг. Он отличился на 8-й, 28-й, 35-й и 82-й минутах встречи. Дубль в активе Джамал Мусиалы (16 и 48). По голу забили Малик Тилльман (47), Лерой Зане (65), Микаэль Кюизанс (80), Буна Сарр (86) и Корентин Толиссо (88). Еще один мяч в свои ворота отправил футболист «Бремера» Ян-Лука Варм (27).

Добавим, что на 76-й минуте встречи с поля был удален защитник хозяев Уго-Марио Нобиле.

Напомним, что действующим обладателем трофея является дортмундская «Боруссия». В финале она обыграла «РБ Лейпциг» со счетом 4:1. Матч состоялся 13 мая.