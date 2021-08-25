«Шериф» и «Зальцбург» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов

Определились еще два клуба, которые сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов-2021/2022.

Австрийский «Зальцбург» в ответном матче раунда плей-офф обыграл на выезде датский «Брондбю» со счетом 2:1. В составе победителей отличились Беньямин Шешко (4-я минута) и Брендан Ааронсон (10). Автором единственного гола датчан стал Андреас Максе (62).

Первый матч также завершился со счетом 2:1 в пользу австрийской команды. Таким образом, в основной этап турнира вышел «Зальцбург».

Впервые в своей истории в групповом этапе Лиги чемпионов сыграет молдавская команда. «Шериф» и хорватское «Динамо» сыграли вничью в Загребе (0:0). Первый матч в Кишиневе завершился победой хозяев со счетом 3:0.

В эти минуты проходит еще одна встреча раунда плей-офф. В Харькове играют донецкий «Шахтер» и «Монако». После 90 минут матча счет 2:1 в пользу монегасков, но благодаря победе украинской команды в первой игре (1:0), встреча будет продолжена в дополнительное время.