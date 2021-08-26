Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Добавим, что матчи 1-го тура группового этапа пройдут 14 и 15 сентября, а 6-го – 7 и 8 декабря.

Жеребьевка пройдет 26 августа в Стамбуле. Ведущими церемонии будут посол финала Андрей Аршавин и специальный гость Майкл Эссьен.

Таким образом, на групповом этапе сыграют: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», »Атлетико», «Реал», «Барселона», «Севилья», «Вильяреал», «Интер», «Милан», «Аталанта», «Ювентус», «Бавария», »РБ Лейпциг», «Боруссия» (Дортмунд), «Вольфсбург», «Лилль», «Пари Сен-Жермен», «Спортинг», «Порту» , «Бенфика», «Зенит» , «Брюгге», «Динамо» (Киев), «Аякс», «Бешикташ», «Янг Бойз», «Мальме», «Зальцбург», «Шериф» и «Шахтер».

К сеянным командам добавились еще шесть клубов.

Две лучшие команды из каждой группы пройдут в плей-офф 1/8 финала. Клубы, занявшие третьи места, примут участие в 1/8 финала Лиги Европы, где встретятся с занявшими второе место из групп Лиги Европы.

В этом году финал Лиги чемпионов состоится на стадионе «Санкт-Петербург» в России. Решающий матч пройдет в субботу, 28 мая.