Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

В среду, 25 августа, завершились последние ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
К сеянным командам добавились еще шесть клубов.
Таким образом, на групповом этапе сыграют: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», »Атлетико», «Реал», «Барселона», «Севилья», «Вильяреал», «Интер», «Милан», «Аталанта», «Ювентус», «Бавария», »РБ Лейпциг», «Боруссия» (Дортмунд), «Вольфсбург», «Лилль», «Пари Сен-Жермен», «Спортинг», «Порту» , «Бенфика», «Зенит», «Брюгге», «Динамо» (Киев), «Аякс», «Бешикташ», «Янг Бойз», «Мальме», «Зальцбург», «Шериф» и «Шахтер».
Жеребьевка пройдет 26 августа в Стамбуле. Ведущими церемонии будут посол финала Андрей Аршавин и специальный гость Майкл Эссьен.
Добавим, что матчи 1-го тура группового этапа пройдут 14 и 15 сентября, а 6-го – 7 и 8 декабря.