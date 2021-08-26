Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Об этом стало известно после попадания «Зальцбурга» в групповой этап Лиги чемпионов. Таким образом, Австрия поднялась на девятое место и обогнала Россию.

Ранее московский «Спартак» оказался в Лиге Европы после неудачи в противостоянии с «Бенфикой» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, а Лигу конференций покинули казанский «Рубин» и «Сочи». В Лиге чемпионов Россию представит «Зенит». В Лиге Европы компанию «Спартаку» составит «Локомотив».

Напомним, что «Зальцбург» дважды обыграл со счетом 2:1 датский «Брондбю» и вышел в групповую стадию ЛЧ-2021/2022.