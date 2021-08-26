«Шахтер» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, сыграв на своем поле вничью с «Монако»

Украинский «Шахтер» сыграл вничью с «Монако» (2:2) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и вышел в групповой этап турнира.

Основное время матча завершилось в пользу «Монако» (2:1). У гостей дубль оформил Виссам Бен-Йеддер (18-я и 39-я минуты). В составе хозяев отличился Марлос (74).

Поскольку в первом матче «Шахтер» выиграл со счетом 1:0, было назначено дополнительное время. На 114-й минуте капитан «Монако» Рубен Агилар переправил мяч в свои ворота.

Добавим, что российский полузащитник монегасков Александр Головин получил желтую карточку и был заменен на 77-й минуте.

«Шахтер» в пятый раз подряд сыграет в групповом этапе ЛЧ, а «Монако» завершает еврокубковый сезон.