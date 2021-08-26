«Манчестер Сити» готов платить Роналду 15 миллионов евро за сезон

По информации журналиста телеканала Sky Sport Джанлуки Ди Марцио, на данный момент единственный клуб, заинтересованный в переходе Роналду, – «Манчестер Сити», руководство которого продолжает контакты с агентом португальца.

Особенностью переговоров является тот факт, что клуб АПЛ не намерен платить за переход португальского нападающего, но не против обменять его на одного из своих футболистов. В тоже время руководство «Ювентуса» не собирается отпускать игрока сборной Португалии бесплатно. Кроме того, единственный игрок в составе английского клуба, привлекающий на данный момент внимание туринцев – форвард Габриэль Жезус, однако одобрить переход бразильца должен главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Как отмечает журналист, «Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт на два года с зарплатой в 15 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что 36-летний португальский форвард хотел бы сменить команду, о чем свидетельствуют переговоры между его агентом и различными европейскими клубами.

Добавим, что соглашение «горожан» с португальцем стало более реальным после того, как Гарри Кейн отказался от перехода в «Манчестер Сити» и решил продолжить свою карьеру в «Тоттенхэме».