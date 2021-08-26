Тренер «Шерифа» - о выходе в групповой раунд ЛЧ: Это работа команды. Ребята были, как семья

Главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб дал комментарий после ничьей с загребским «Динамо» (0:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Напомним, что первая встреча завершилась победой молдавского клуба со счетом 3:0. Таким образом тираспольцы впервые в истории пробились в групповую стадию ЛЧ.
«Сегодня я очень счастливый человек. Наверное, самый счастливый. Я приходил в эту команду с одной мечтой - сыграть в Лиге чемпионов. Моя мечта сбылась. Это работа команды - всех ребят, которые были как семья, одним целым», - приводит слова специалиста Sport24.
Добавим, что жеребьевка основной сетки Лиги чемпионов состоится сегодня.
Ответим, Вернидуб возглаляет «Шериф» с декабря 2020 года.