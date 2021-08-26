Нико Ковач: «Шахтер» нанес один удар в створ и забил два гола. Я доволен нашим выступлением

Главный тренер «Монако» Нико Ковач дал комментарий после ответного матча с украинским «Шахтером» (2:2) в раунде плей-офф Лиги чемпионов.
Напомним, что в первой встрече победу одержала донецкая команда со счетом 1:0. Таким образом, подопечные Роберто Де Дзерби пробились в основную сетку ЛЧ.
«Посмотрите на статистику: у «Шахтера» один удар в створ и два гола. Возможно, это несправедливо, но жизнь продолжается. Но я доволен нашим выступлением», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.
Напомним, что жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов состоится сегодня, 26 августа.
источник: UEFA (УЕФА)