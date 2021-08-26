Глава «Шахтера» - о матче с «Монако»: После первого тайма подумал, что двумя голами это не обойдется

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился эмоциями после спасенного матча с «Монако» (2:2) в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, что после первого тайма донецкий клуб проигрывал со счетом 0:2.

«О чем думал в перерыве матча? О том, чтобы как можно быстрее закончить эту игру, потому что по первому тайму было такое впечатление, что двумя голами в наши ворота это не завершится. Сам не понял, как мы из этого вышли», - приводит слова Палкина официальный сайт «горняков».

Первая встреча между соперниками завершилась победой украинской команды со счетом 1:0. Таким образом, подопечные Роберто Де Дзерби пробились в групповую стадию ЛЧ, жеребьевка которой состоится сегодня, 26 августа.