Тренер «Шахтера» - о выходе в групповую стадию ЛЧ: Сердце и яйца нельзя купить на трансферном рынке

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился эмоциями после спасенного матча с «Монако» (2:2) в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, что после первого тайма донецкий клуб проигрывал со счетом 0:2.

»Сегодня не было такого матча, который я видел в своей голове, но я очень горд, потому что в перерыве я видел их чуть-чуть странными. У нас были сложности в тот момент. А потом сердце и яйца аннулировали разницу, которая была в первом тайме. А это нельзя купить на трансферном рынке», - приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «горняков».

Первая встреча между соперниками завершилась победой украинской команды со счетом 1:0. Таким образом, подопечные Де Дзерби пробились в групповую стадию ЛЧ, жеребьевка которой состоится сегодня, 26 августа.

Напомним, что итальянский специалист перебрался в «Шахтер» из «Сассуолло» летом нынешнего года.