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26 августа 07:20

Шавло - о возможной отмене лимита: Это палка о двух концах, лига разделится на два лагеря

Голосование клубов РПЛ по изменению формата соревнований и лимита на легионеров состоится на общем собрании 31 августа.

Экс-генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на информацию о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Легионеры в российском футболе должны быть высшего качества. Мы не должны заполнять наши команды иностранцами низкого качества. Конечно, это связано с финансами команд: бюджетные клубы не могут позволить себе пригласить игроков более высокого уровня за деньги, которые у них есть в бюджете. Так что это палка о двух концах, лига разделится на два лагеря», - приводит слова Шавло «Газета.ру».

Напомним, что 23 августа представители команд провели совещание, на котором обсуждались проекты реформ, которые предложил РФС. Организация сообщила, что голосование клубов чемпионата России по изменению формата соревнований и лимита на легионеров состоится на общем собрании 31 августа.

Ранее сообщалось, что РФС намерен отменить лимит на легионеров. Организация разослала клубам РПЛ предложения по развитию футбола в стране, которые были подготовлены с помощью компании Hypercube из Нидерландов. Одна из мер – снятие количественных ограничений на иностранных футболистов в российских командах. При этом приезжающие в Россию игроки должны будут соответствовать определенным критериям.

С сезона-2020/2021 в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17»: в заявке на сезон максимум восемь иностранных футболистов.

источник: «Газета.Ru»
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