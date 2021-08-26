«Спартак» не подписывал контракт с защитником «Галатасарая» Марканом

Московски «Спартак» не подписывал контракт с центральным защитником турецкого «Галатасарая» Марканом. Об этом сообщает Eurostavka.

По информации источника, красно-белые даже не интересуются бразильским футболистом. Ранее сообщалось, что «Спартак» подписал четырехлетний контракт с защитником. Сумма трансфера составила 8,5 млн евро.

Действующее соглашение защитника рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.

Напомним, что Маркан получил восьмиматчевую дисквалификацию за потасовку с одноклубником во время матча чемпионата Турции с «Гиресунспором» (2:0). Во втором тайме бразильский футболист ударил своего партнера по команде Керема Актюркоглу. После просмотра ВАР футболист был удален с поля.

Добавим, что бразилец перешел в «Галатасарай» из португальского «Шавиша» в июле 2019 года за 4 миллиона евро. С тех пор он сыграл за команду 107 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В составе стамбульского клуба защитник стал чемпионом Турции, обладателем Кубка и Суперкубка страны.