Виталий Кафанов: Очень хотел вернуть Акинфеева в сборную и поработать с таким талантливым вратарем

ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига 16:30 Уфа 0 Крылья Советов 0
БЕТСИТИ Кубок России 17:00 Чайка 0 Торпедо М 0
Лига конференций 17:00 Кайрат 0 Фола 0
Лига Европы 18:00 Алашкерт 0 Рейнджерс 0
Россия - Премьер-Лига 18:30 Спартак М 0 Сочи 0
Лига конференций 19:00 Линкольн 0 Рига 0
Лига конференций 19:00 Будё-Глимт 0 Жальгирис 0
Лига Европы 19:00 ХИК 0 Фенербахче 0
Лига конференций 19:00 Жилина 0 Яблонец 0
Лига Европы 19:30 Заря 0 Рапид В 0
Лига конференций 20:00 Хаммарбю 0 Базель 0
Португалия - Сегунда 20:00 Шавиш 0 Академику 0
Лига конференций 20:00 Анортосис 0 Хапоэль Б-Ш 0
Лига конференций 20:00 Маккаби Х 0 Нефтчи 0
Лига конференций 20:00 Рома 0 Трабзонспор 0
Лига конференций 20:00 Русенборг 0 Ренн 0
Лига конференций 20:00 Копенгаген 0 Сивасспор 0
Лига конференций 20:00 Эльфсборг 0 Фейеноорд 0
Лига конференций 20:00 ЦСКА С 0 Виктория Пльзе 0
Лига конференций 20:00 Витесс 0 Андерлехт 0
Аргентина - Примера 20:15 Годой-Крус 0 Унион 0
Россия - Премьер-Лига 20:30 Ахмат 0 Арсенал 0
Лига конференций 20:30 Маккаби Т-А 0 Шахтёр Крг 0
Россия - Премьер-Лига 20:45 Зенит 0 ЦСКА 0
Лига конференций 21:00 Сент-Джонстон 0 ЛАСК 0
Лига конференций 21:00 Гент 0 Ракув 0
Лига конференций 21:00 Риека 0 ПАОК 0
Лига Европы 21:00 Галатасарай 0 Раннерс 0
Лига Европы 21:15 АЗ Алкмар 0 Селтик 0
Лига конференций 21:15 Унион 0 КуПС 0
26 августа 07:50

Виталий Кафанов: Очень хотел вернуть Акинфеева в сборную и поработать с таким талантливым вратарем

Голкипер завершил выступление за национальную команду после чемпионата мира-2018.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что хотел пригласить голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева в национальную команду, чтобы поработать с таким талантливым футболистом.

«Очень хотел вернуть Акинфеева в сборную. Тогда бы не пришлось просматривать столько кандидатов. Вопрос с основным вратарем сборной отпал бы автоматически. Было большое желание поработать с талантливым голкипером такого уровня. Понимал, что к Игорю был бы нужен совсем другой подход», - приводит слова Кафанова «Чемпионат».

Напомним, что Акинфеев завершил выступление за сборную после окончания чемпионата мира-2018.

Вызов в национальную команду на отборочные матчи ЧМ-2022 получили : Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов») и Андрей Лунев (»Байер»).

В сентябре сборная России под руководством Валерия Карпина проведет три встречи с командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

После трех туров в группе Н отборочного турнира к чемпионату мира-2022 в Катаре россияне расположились на второй строчке, набрав шесть очков. По разнице мячей Россию опережает Хорватия, а тройку лучших замыкает Словакия, заработавшая пять очков.

В предыдущих матчах наша сборная одержала победы над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1), а также потерпела поражение от Словакии (1:2).

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Представлена эксклюзивная серия внедорожников Range Rover Sport SVR Ultimate с новым покрытием кузова - стеклянными частицамиСмартфон Vivo X70 Pro с оптикой Zeiss показан на рендерахКомпания Samsung представила смартфон Galaxy M32 5G на процессоре MediaTek Dimensity 720Загитова без стеснения блеснула своими прелестямиЕвлоев: Буду проклинать Иосифа Сталина каждый день, который живуЛюбимая девушка Фабио Куальяреллы прекрасна, как дьявол
До побачення, Головин… Как донецкий «Шахтер» не пустил «Монако» в Лигу чемпионов, где сыграют два украинских клуба
«Шахтер», уступая в Харькове 0:2 «Монако», в дополнительное время свел матч вничью и вышел в групповой этап ЛЧ.
Показали, что готовы биться даже за золото Евро! Как экспериментальный состав волейбольной сборной России чуть не победил звездных сербок
В своем четвертом матче чемпионата Европы российская сборная отыграла два сета у хозяек площадки, но на тай-брейке все же уступила главному фавориту турнира.
«У Максвелла шансов больше». Валуев не согласен с букмекерами, которые считают Энниса Брауна фаворитом чемпионского боя в Бирмингеме
28 августа в Великобритании состоится титульный боксерский поединок в первом полусреднем весе между хозяевами ринга Акимом Эннисом Брауном и Сэмом Максвеллом. Экс-чемпион мира по боксу, эксперт «Лиги Ставок» Николай Валуев поделился своими ожиданиями.
На Хабиба напали в Нижнем Новгороде. Говорят, ради фото, но есть подозрение, что это не так
Знаменитый боец Хабиб Нурмагомедов в последнее время не покидает топ-новостей.
Футбольный экспресс из 20 событий с коэффициентами ниже двойки принес россиянину 4,6 млн рублей
В БК «Лига Ставок» зафиксирован один из самых крупных выигрышей 2021 года: на вложенные 5516 рублей игрок получил чистый доход свыше 4 с половиной миллионов.
6-й тур РПЛ с двумя суперматчами и уже без Арустамяна: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
26 и 27 августа пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о шестом туре, который, напомним, был перенесен с выходных в интересах сборной России.
«У меня поминки, а этот дьявол угрожает полицией». Интервью Мамаева, из-за которого Арустамян уволился с «Матч ТВ»
Приводим фрагменты скандального интервью Павла Мамаева журналисту Нобелю Арустамяну, который покинул штат «Матч ТВ», считая, что такие беседы о личной жизни (а разговор зашел о расставании полузащитника «Ростова» со своей бывшей супругой Аланой) не должны попадать в эфир.
Так был ли «антирусский» бойкот? Что стоит за «уходом» паралимпийцев Украины с церемонии открытия в Токио
Паралимпиада в наше время мало чем отличается от Олимпиады: разные политические круги пытаются использовать в своих целях крупнейшие спортивные старты как трибуну.
НХЛ на Олимпиаде: за и против для сборной России, которая в любом случае не будет фаворитом
Североамериканская лига готова отправиться в Пекин, хотя окончательного решения может не быть еще долго. Что это все значит для нашего хоккея?
Как на ЧМ-2018… Российские пляжники уничтожили японцев и начнут плей-офф матчем с Испанией
На чемпионате мира по пляжному футболу наша сборная победила Японию (7:1), заняла первое место в группе А и вышла в четвертьфинал.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика