Виталий Кафанов: Очень хотел вернуть Акинфеева в сборную и поработать с таким талантливым вратарем

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что хотел пригласить голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева в национальную команду, чтобы поработать с таким талантливым футболистом.

«Очень хотел вернуть Акинфеева в сборную. Тогда бы не пришлось просматривать столько кандидатов. Вопрос с основным вратарем сборной отпал бы автоматически. Было большое желание поработать с талантливым голкипером такого уровня. Понимал, что к Игорю был бы нужен совсем другой подход», - приводит слова Кафанова «Чемпионат».

Напомним, что Акинфеев завершил выступление за сборную после окончания чемпионата мира-2018.

Вызов в национальную команду на отборочные матчи ЧМ-2022 получили : Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов») и Андрей Лунев (»Байер»).

В сентябре сборная России под руководством Валерия Карпина проведет три встречи с командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).