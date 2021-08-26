Александр Мостовой: «Зенит» имеет состав помощнее, что и станет решающим фактором в игре с ЦСКА

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между петербургским «Зенитом» и столичным ЦСКА в рамках шестого тура РПЛ.

«В четырех последних очных матчах выигрывали представители северной столицы. После невынужденной потери очков на своем поле «Зенит» выйдет на поле максимально мотивированным. Кроме того, я считаю, что у чемпиона состав все-таки помощнее, что станет решающим в этой игре», - приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Матч «Зенит» - ЦСКА состоится сегодня, 26 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

После пяти туров в чемпионате России «Зенит» с 11 очками расположился на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА находится шестой позиции, имея в своем активе девять очков.