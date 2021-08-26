Экс-игрок «Зенита» Ригони оформил дубль и помог «Сан-Паулу» сыграть вничью с «Форталезой»

В первом матче четвертьфинала Кубка Либертадорес «Сан-Паулу» на своем поле разошелся миром с «Форталезой» (2:2).
В составе хозяев дубль оформил бывший полузащитник петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони (69-я и 79-я минуты). Гости ответили забитыми мячами в исполнении Яго Пикачу (84) и Ромариньо (90).
Ответная встреча между командами состоится 16 сентября.
В параллельном матче 1/4 финала «Фламенго» разгромил «Гремио» со счетом 4:0. В составе победителей голом и результативной передачей отметился экс-игрок московского ЦСКА Витиньо.
источник: «Советский спорт»