Тренер вратарей сборной России Кафанов заявил, что Сафонов не вызван в команду из-за ошибок

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему не был вызван в национальную команду голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.

«В двух из первых трех матчей РПЛ Матвей сыграл не очень хорошо: с «Химками» и «Зенитом». Допустил ошибки, которые напрямую повлияли на результат. Безусловно, Сафонов – очень талантливый вратарь и надежда нашего цеха. Если не снизит к себе требования, то, безусловно, станет первым номером. Не надо опережать события», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Вызов в национальную команду на отборочные матчи ЧМ-2022 получили : Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов») и Андрей Лунев (»Байер»).

В сентябре сборная России под руководством Валерия Карпина проведет три встречи с командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

После трех туров в группе Н отборочного турнира к чемпионату мира-2022 в Катаре россияне расположились на второй строчке, набрав шесть очков. По разнице мячей Россию опережает Хорватия, а тройку лучших замыкает Словакия, заработавшая пять очков.