Семак - о матче с ЦСКА : Предстоит очень сложная игра против одного из соискателей чемпионства в РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенит» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с московским ЦСКА в рамках шестого тура чемпионата России.

«ЦСКА выиграл два последних матча, набирает форму. И состав, и амбиции у клуба самые высокие. Нам предстоит очень сложный матч против одного из соискателей чемпионства в нашей лиге», - приводит слова специалиста официальный сайт сине-бело-голубых.

Матч «Зенит» - ЦСКА состоится сегодня, 26 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

После пяти туров в чемпионате России «Зенит» с 11 очками расположился на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА находится шестой позиции, имея в своем активе девять очков.