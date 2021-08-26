Марлос - о матче с «Монако»: «Шахтер» - молодая команда, но нам нужно больше опыта для успеха в ЛЧ

Полузащитник «Шахтера» Марлос поделился эмоциями после спасенного матча с «Монако» (2:2) в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, что после первого тайма донецкий клуб проигрывал со счетом 0:2.

«Это был очень сложный матч против очень квалифицированной команды. У нас сегодня было на поле очень много молодых ребят. Возможно, нужно больше опыта, чтобы выступать в таких играх. Наши ребята с отличными качествами, талантом - думаю, со временем они научатся выступать в таких поединках», - приводит слова Марлоса ua.tribuna.com.

Первая встреча между соперниками завершилась победой украинской команды со счетом 1:0. Таким образом, подопечные Де Дзерби пробились в групповую стадию ЛЧ, жеребьевка которой состоится сегодня, 26 августа.

Напомним, что итальянский специалист перебрался в «Шахтер» из «Сассуолло» летом нынешнего года.