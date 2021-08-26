Роман Павлюченко: ЦСКА очень неуступчив и будет бороться, но «Зенит» слишком хорош

Экс-нападающий московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча между петербургским «Зенитом» и столичным ЦСКА в рамках шестого тура РПЛ.

«ЦСКА очень неуступчив и будет бороться за очки, однако »Зенит» слишком хорош. К тому же игры в Санкт-Петербурге никогда не получались легкими и побед нет очень давно», - приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт.ру».

Матч «Зенит» - ЦСКА состоится сегодня, 26 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

После пяти туров в чемпионате России «Зенит» с 11 очками расположился на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА находится шестой позиции, имея в своем активе девять очков.