«Вулверхэмптон» хочет подписать защитника сборной Хорватии Чалету-Цара

Центральный защитник «Марселя» Дуе Чалета-Цар может продолжить свою карьеру в одном из клубов чемпионата Англии.

По информации Sky Sports, в услугах 24-летнего хорвата заинтересован «Вулверхэмптон». Отмечается, что руководство «волков» готово заплатить за трансфер игрока около 20 миллионов евро.

Как сообщает источник, футболист не против того, чтобы покинуть стан «провансальцев», однако ему бы хотелось выступать за клуб, участвующий в еврокубках нынешнего сезона.

Чалета-Цар перешел в «Марсель» в июле 2018 года, подписав пятилетний контракт. За французов он провел 91 матч, забил три гола и отдал два ассиста. Также в своей карьере защитник играл за австрийские «Зальцбург» и «Лиферинг», а также хорватский «Шибеник».

В составе сборной Хорватии футболист провел 16 встреч.