Андрей Червиченко: Не уверен, что «Динамо» ждет легкая игра с «Локомотивом», но они смогут выиграть

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча шестого тура чемпионата России, в котором «Динамо» сыграет дома с «Локомотивом».

Напомним, что встреча между командами состоится 27 августа в 19:00 мск.

– «Динамо» выдало очень хороший старт. Я изначально относил бело-голубых к тем командам, которые будут биться за первую строчку. Мне они нравятся, прогрессируют. В клубе играет российская молодежь, и это правильный ход. «Локомотив» тоже не подарок. Я не уверен, что «Динамо» ждет легкая игра, но они смогут выиграть, – приводят слова Червиченко «Известия».

На данный момент подопечные Сандро Шварца возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 12 очков. Железнодорожники располагаются на четвертой строчке с 11 очками.

Отметим, что в прошлом сезоне бело-голубые разгромили своего соперника со счетом 5:1, а во втором круге сыграли вничью 0:0.