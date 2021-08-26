Хомуха считает «Зенит» фаворитом в матче с ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил шансы армейцев на победу в матче шестого тура чемпионата России с «Зенитом».

Отметим, что игра запланирована на 26 августа в Санкт-Петербурге. Начало встречи – в 20:45 мск.

– «Зенит» можно назвать явным фаворитом в этом матче. В команду пришел олимпийский чемпион – Клаудиньо, он мотивирован. Можно уже ждать дебютный гол от него. Думаю, что ЦСКА значительно уступает по классу игроков, – цитируют Хомуху «Известия».

После пяти туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет одно очко. ЦСКА располагается шестой строчке с девятью очками.

В прошлом сезоне петербургский клуб дважды обыгрывал своего будущего соперника – 2:1, 3:2.