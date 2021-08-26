Зума не станет игроком «Вест Хэма»

Центральный защитник «Челси» не перейдет в «Вест Хэм» этим летом.

Согласно данным TF1, клубы уже договорились по трансферу 26-летнего француза. Ожидалось, что «молотобойцы» должны были заплатить за игрока 30 миллионов евро и подписать с ним пятилетний контракт. Однако в ходе финальных переговоров были найдены противоречия в соглашении. В конечном счете, контракт не был утвержден, и переход сорвался.

Напомним, Зума перешел в «Челси» в январе 2014 года из «Сент-Этьена». В прошлом сезоне он отыграл за «синих» 36 матчей во всех турнирах, забив пять голов. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2023-го.