Матч между сборными России и Словакии может быть перенесен из Казани

Матч отборочного раунда к чемпионату мира 2022 года, в котором сборная России сыграет в Казани со Словакией, могут перенести в другой город.

Как сообщает «Матч ТВ», данное решение может быть принято в связи с неудовлетворительным состоянием газона на «Ак Барс Арене». Ранее по этой причине РПЛ временно приостановила действия сертификатов на домашнем стадионе казанского клуба.

По информации источника, в данный момент ведутся консультации по поводу целесообразности проведения матча между национальными командами.

Напомним, что игра сборных России и Словакии должна состояться 8 октября.