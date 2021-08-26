Дмитрий Селюк: Гончаренко нужно увольнять из «Краснодара» как можно быстрее

Известный агент Дмитрий Селюк раскритиковал работу главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко.

Отметим, что после пяти туров РПЛ «быки» занимают девятое место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

– Гончаренко надо увольнять как можно быстрее. Чем быстрее Галицкий это поймет, тем лучше будет для «Краснодара». То, что мы увидели в матче с «Локомотивом» – это просто смешно. Николич просто прочитал Гончаренко, как букварь. ЦСКА терпел его 4,5 года – убрали. Теперь его будет терпеть Галицкий. Я уверен, что Сергей Николаевич любит футбол и видит, что «Краснодар» свернул не туда», – цитирует Селюка портал «Метарейтинг».

Напомним, Гончаренко возглавил краснодарскую команду в апреле 2021 года. Под его руководством клуб принял участие в 11 матчах, одержал четыре победы, один раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Ранее белорусский специалист в период с 2016 по 2021 год тренировал ЦСКА, завоевав с армейцами лишь один титул – Суперкубок России в сезоне-2018/19.