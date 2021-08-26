Иван Обляков: Игры с «Зенитом» всегда интересные - это накал страстей, эмоции и борьба

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча с петербургским «Зенитом» в рамках шестого тура чемпионата России.

«Противостояние с питерцами всегда интересно - это накал страстей, эмоции, борьба на каждом участке поля. Жаль, что трибуны будут почти пустыми, но это не снизит уровня борьбы на поле», - приводит слова футболиста официальный сайт красно-синих.

Матч «Зенит» - ЦСКА состоится сегодня, 26 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

После пяти туров в чемпионате России «Зенит» с 11 очками расположился на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА находится на шестой позиции, имея в своем активе девять очков.