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26 августа 12:42
автор: Владислав Корегин

Олег Романцев: Уверен, что Виторию не устраивает сегодняшняя игра футболистов «Спартака»

Московская команда одержала лишь две победы в пяти матчах РПЛ.

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев оценил возможное увольнение Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.

Напомним, что после пяти туров чемпионата России столичный клуб занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков. 22 августа москвичи упустили гостевую победу над «Арсеналом» (1:1), пропустив в концовке встречи.

– Думаю, здесь многое зависит от того, какие задачи ставились перед тренером в процессе переговоров. Если Витория дал обещание все выигрывать, то расставание с ним не заставит себя ждать. Если же ему пообещали проявить терпение и полное доверие в любой ситуации, то у него еще есть время, чтобы попытаться переломить ситуацию. Уверен, что Виторию, как и многих, не устраивает нынешняя игра футболистов. За «Спартак» надо биться – это закон! – цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Витория возглавил «Спартак» 1 июня этого года, подписав контракт на два года. Недавно красно-белые вылетели из розыгрыша Лиги чемпионов, дважды уступив «Бенфике» (0:2, 0:2) в рамках третьего квалификационного раунда.

Сегодня, 26 августа, московский клуб сыграет дома против «Сочи». Начало встречи – в 18:30 мск.

источник: «Спорт-Экспресс»
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