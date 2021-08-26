«Краснодар» хочет подписать форварда «Гремио» Рикардиньо

Руководство «Краснодара» продолжает поиски усиления атакующей линии команды в нынешнее трансферное окно.

По информации Globo Esporte, «быки» заинтересованы в подписании нападающего «Гремио» Рикардиньо. Отмечается, что бразильский клуб готов к переговорам по 20-летнему игроку. Речь идет об аренде футболиста до конца сезона.

Помимо «Краснодара», на бразильца претендуют «Лудогорец» и «Маритиму».

Рикардиньо находится в клубной системе «Гремио» с октября прошлого года. Всего за команду он провел 31 матч, забил девять голов и отдал два ассиста. Его контракт истекает 31 декабря 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 900 тысяч евро.