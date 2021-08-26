Ришарлисон может сменить «Эвертон» на «ПСЖ»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может продолжить свою карьеру в «Пари Сен-Жермен».
Как сообщает журналист Николо Скира, парижский клуб рассматривает кандидатуру 24-летнего бразильца в качестве возможной замены Килиану Мбаппе, выразивший желание покинуть команду этим летом. Ранее стало известно, что француза хочет приобрести «Реал».
Ришарлисон защищает цвета «ирисок» с июля 2018 года. В общей сложности он провел за ливерпульский клуб 121 матч, забил 43 гола и отдал 10 ассистов. Действующий контракт футболиста истекает летом 2024-го.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.
источник: «Советский спорт»