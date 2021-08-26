Микель Артета: Игроки «Арсенала» мотивированы и хотят обыграть «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил шансы своей команды на победу в матче третьего тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

Напомним, что вчера лондонский клуб разгромил «Вест Бромвич» (6:0) в игре второго раунда Кубка английской лиги.

– Мы максимально мотивированы и хотим одержать победу в Манчестере. Команде было приятно ощущать поддержку болельщиков в матче с «Вест Бромвичем». Теперь нам важно подготовиться к следующему туру не только физически, но и морально. Тогда мы будет иметь шанс на победу, – приводит слова Артеты пресс-службы «канониров».

После двух стартовых туров лондонцы занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ. «Пушкари» уступили дебютанту лиги – «Брентфорду» (0:2), а также «Челси» (0:2).

Игра между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» состоится 28 августа в 14:30 мск.