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26 августа 13:55

Александр Мостовой: Новые реформы – бред. Поделить чемпионат на какие-то круги, ну смешно!

Голосование клубов РПЛ по изменению формата соревнований и лимита на легионеров состоится на общем собрании 31 августа.

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Новые реформы – бред. Поделить чемпионат на какие-то круги, ну бред! Я даже смеялся. Что касается лимита и его отмены, опять же вопрос: почему, зачем и что. При отмене лимита у нас повысится уровень? Проблема в корне – произошел переход от футбола к разврату. Я говорю о финансах. Просто у нас крутятся огромные бабки, которые очень легко получить. Естественно, кому-то эти слова не понравятся, но так и есть», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что 23 августа представители команд провели совещание, на котором обсуждались проекты реформ, которые предложил РФС. Организация сообщила, что голосование клубов чемпионата России по изменению формата соревнований и лимита на легионеров состоится на общем собрании 31 августа.

Накануне приводилась информация, что РФС намерен отменить лимит на легионеров. Организация разослала клубам РПЛ предложения по развитию футбола в стране, которые были подготовлены с помощью компании Hypercube из Нидерландов. Одна из мер – снятие количественных ограничений на иностранных футболистов в российских командах. При этом приезжающие в Россию игроки должны будут соответствовать определенным критериям.

С сезона-2020/2021 в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17»: в заявке на сезон максимум восемь иностранных футболистов.

источник: Чемпионат.com
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