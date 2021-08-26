Вильмар Барриос: Победа над ЦСКА станет отличной возможностью вернуть себе лидерство в РПЛ

Опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от матча шестого тура чемпионата России с ЦСКА.

Отметим, что игра запланирована на 26 августа в Санкт-Петербурге. Начало встречи – в 20:45 мск.

– Несмотря на последние матчи, которые закончились не так, как мы хотели, думаю, мы показываем хороший старт. Впереди у нас домашняя игра против сильного соперника – ЦСКА. И лучший способ проявить к нему уважение – победить его в родных стенах. К тому же это возможность вновь вернуть себе лидерство – надеюсь, мы ей воспользуемся, – цитирует Барриоса «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне на счету колумбийского футболиста четыре проведенных встречи за сине-бело-голубых.

Напомним, после пяти туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет одно очко. ЦСКА располагается шестой строчке с девятью очками.