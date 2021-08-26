Форвард «Белененсеша» Кассьера прибыл в расположение «Сочи»

Колумбийский нападающий «Белененсеша» Матео Кассьера находится в шаге от перехода в «Сочи».

По информации «Чемпионата», сегодня 24-летний футболист прибыл в расположении сочинской команды – в ближайшее время он должен подписать контракт с клубом.

Отметим, Кассьера является воспитанником академии колумбийского «Депортиво Кали». В 2016 году его подписал «Аякс». Сумма трансфера составила 5,5 миллионов евро. После оформления сделки игрока отдавали в аренду «Гронингену» и аргентинскому «Расингу».

В «Белененсеш» форвард перешел в сентябре 2019 года, подписав трехлетний контракт. В общей сложности он провел за клуб 70 матчей, забил 15 голов и отдал один ассист.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кассьеры в два миллиона евро.