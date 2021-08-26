Роналду получил вызов в сборную Португалии на сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2022

Пресс-служба Федерации футбола Португалии объявила состав национальной команды на ближайшие матчи отборочного раунда к чемпионату мира-2022.

Отметим, что в списке вызванных футболистов оказался форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Ранее стало известно о возможном трансфере 36-летнего игрока в «Манчестер Сити».

1 и 7 сентября в рамках отборочных игр к мировому первенству подопечные Фернанду Сантуша сыграют против Ирландии и Азербайджана соответственно, а 4 сентября португальцы проведут товарищескую встречу с командой Катара.

После трех туров Португалия занимает первое место в турнирной таблице группы А, набрав семь очков.