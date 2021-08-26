Дмитрий Кузнецов: Думаю, ЦСКА понимает, что «Зенит» сильнее на данный момент

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил шансы армейского клуба на победу в матче шестого тура РПЛ против «Зенита».

Напомним, встреча состоится сегодня, 26 августа и начнется в 20:45 мск.

– Думаю, что ЦСКА понимает, что «Зенит» сильнее на данный момент, и будет от этого отталкиваться в матче. Для Семака это не первое дерби, он работает не первый год, а для Березуцкого это новый опыт. Конечно, это может сказаться. Такие игры, как против «Зенита», здесь может быть все, что угодно. Дерби двух столиц. На такие игры все выходят заряжены и мотивированы, – цитирует Кузнецова Legalbet.

После пяти туров подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков. Что касается ЦСКА, то красно-синие располагаются на шестой. У них девять очков.

Добавим, что в последних пяти встречах РПЛ ЦСКА ни разу не смог обыграть «Зенит», потерпев четыре поражения и один раз сыграв вничью.